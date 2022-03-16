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Gümrük Muhafaza Ekiplerinden yasadışı sigara üreticilerine büyük darbe

Gümrük Muhafaza Ekiplerinden yasadışı sigara üreticilerine büyük darbe
16.03.2022 12:15

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Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda toplam 5 milyon 920 bin adet makaron ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir adresin yasadışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi. İzlemeye alınan depodan bazı şahısların ellerinde büyük poşetlerle çıktığı görüldü. Söz konusu adresle ilgili tüm bilgiler derlenerek savcılıktan operasyon için izin alındı. Alınan arama izni ile birlikte harekete geçen Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılarının depo olarak kullandığı adreste yapılan aramada, toplam 5 milyon 920 bin adet boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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