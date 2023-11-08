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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 18:24 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 18:40

Görüntüler korkunç! İskenderun'da patlama! Tosyalı Demir Çelik Fabrikası işçileri alevler içinde kaldı! Olay anı videosu kan dondurdu!

Hatay İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükselirken, 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ise kan dondurdu. İşçiler patlamanın şiddetiyle alevler içinde kaldı. İşte kan donduran olay anı videosu...

Hatay İskenderun'da faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükselirken, 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısının 13'e yükseldiği öğrenildi. 9 işçinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde, 4'ünün ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, 2 işçinin entübe edildiği öğrenildi.

Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Patlama anı görüntüleri ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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