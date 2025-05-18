Görüntüler kan dondurdu! Kahramanmaraş’ta feci kaza kamerada!

Giriş Tarihi: 18.05.2025 13:35:04

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı Mikail Toslak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehrin sevilen ve tanınan simalarından biri olan Toslak'ın kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kaza, 26 Nisan Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Z. yönetimindeki 46 AJU 642 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mikail Toslak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Toslak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Mikail Toslak, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Toslak'ın cenazesi Abdülhamidhan Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Toslak'ın yaya geçidinden karşıya geçerken seyir halindeki motosikletin hızla çarpması yer alıyor. Kaza sonrası yola savrulan Toslak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.