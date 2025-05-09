Görünmez kaza kamerada: Karaman’da freni boşalan araç kazaya neden oldu!

Karaman'ın Mansurdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde, sabah saatlerinde 42 AED 945 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu bir anda hareket ederek geri geri gitmeye başladı.
İçerisinde kimsenin bulunmadığı araç, park halindeki 2 otomobile çarparak durdu.
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından, maddi hasar oluşan araçlar sahipleri tarafından kaza yerinden kaldırıldı.
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.