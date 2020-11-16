Gören bir daha bakacak! Silecekler söküldü kapısı yukarı doğru açılıyor! 25 bin lira masraf yaparak...

Ülkemizde binlerce kişinin özellikle arabalarına gösterdikleri ilgi ve yaptıkları modifiyeler dikkat çekiyor. Ülkemizin dört bir yanında Tofaş Şahin marka otomobillere gösterilen ilgi otomobilin üretilmesinden yıllar geçse de devam ediyor. Bu model arabası olan vatandaşlar arabasına çeşitli modifiyeler yapıyor ve emektar aracına gözü gibi bakıyor. Bunun son örneği diğerlerinden biraz farklı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşamını sürdüren 19 yaşındaki Beytullah Çetinkaya 10 bin liraya bir Şahin aldı, 25 bin lira masraf yaparak istediği otomobili dizayn etti. kapılarını yukarı doğru açılır şekilde yaptırdığı 1993 model otomobili, ilgi görüyor. Kapılarını yukarı doğru açılır şekilde yaptırdığı 1993 model otomobili, ilgi görüyor.

Görenler donup kalacak! Silecekler söküldü kapısı yukarı doğru açılıyor! 25 bin lira masraf yaparak Tofaş Şahin marka aracını yeniden dizayn etti. Ülkemizde aracına çeşitli modifiyeler yapan binlerce vatandaş bulunuyor. Araba modifiyesini bir tutku olarak ifade eden vatandaşlar otomobillere binlerce lira harcayarak istediği dizaynı yapıyor. Bunun son örneği Tokat'ın Erbaa ilçesinden. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Beytullah Çetinkaya'nın (19), kapılarını yukarı doğru açılır şekilde yaptırdığı 1993 model otomobili ilgi görüyor. Otomobili 10 bin liraya satın alan Beytullah Çetinkaya 25 bin lira masraf yaparak arabasını baştan dizayn etti.

YENİDEN BOYATTIRDI



İlçede pazarcılık yapan Beytullah Çetinkaya, geçen mart ayında 2001 yılında üretimine son verilen otomobili satın aldı. Çetinkaya, orijinal rengi mavi olan 1993 model otomobili yeniden boyattırdı.

YUKARI AÇILAN KAPILAR YAPTIRDI

Havalı süspansiyonlar taktırdı. Bununla da yetinmeyip, otomobiline yukarı açılan kapılar yaptırdı.

25 BİN LİRA HARCADI

10 bin liraya aldığı otomobiline 25 bin lira masraf yapan Çetinkaya'nın otomobili, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kendisinin ilk kez otomobil sahibi olduğunu söyleyen Çetinkaya, "10 bin liraya almıştım. 93 model, ilk arabam olduğu için pek bilmiyordum piyasasını. Takas karşılığında aldık.

Aracımı tekrar yapmaya başladım. 25- 30 bin lira para harcadım bu aracı yapmak için. Modifiye aşaması daha bitmedi. 5-10 bin lira daha masrafı var" dedi.

'LAMBORGHİNİ'DEN ESİNLENDİM'



Çetinkaya şunları kaydetti:



"Biz bunu yapabilir miyiz diye, düşündük. Kaportacı ustam sağ olsun. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız arasında kaldık. Geceleri sabaha kadar kaynak işleriyle sök, tak işleriyle uğraştık.

Kapıların böyle açılmasına insanlar şaşırıyor. Hayaliniz varsa yapın. İnsan mutlu oluyor. Gece evinin önde araçtan inip, balkondan tozunu görüyorsun, gecenin biri de olsa ikisi de olsa inip siliyorsun.

Bir insan sevgilisine koşar, biz de önce arabamıza koşuyoruz. Temizliğine önem veriyoruz. Bir hastalık bizim için bu."