10 Ağustos'ta Hasanbey Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Depo ve sevkiyat bölümünde başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

2 Elektrik Teknisyeni Hayatını Kaybetti

Enerji akışını kesmek için içeri giren elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım, yoğun duman ve alevler nedeniyle hayatını kaybetti.

Soruşturmada 1 Tutuklama

Gözaltına alınan 8 şüpheliden fabrika çalışanı U.Ç. tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangın Çıkış Anı Kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde, plastik kasa ve paletlerin bulunduğu bölümden yükselen alevlerin kısa sürede yayıldığı görüldü. O anlarda işçilerin paniği ve fabrikanın içini kaplayan yoğun duman kayda geçti.