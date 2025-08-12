Gönen'de 2 kişinin öldüğü süt fabrikası yangınının çıkış anı kamerada!
Balıkesir’in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı. Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
10 Ağustos'ta Hasanbey Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Depo ve sevkiyat bölümünde başlayan alevler kısa sürede büyüdü.
2 Elektrik Teknisyeni Hayatını Kaybetti
Enerji akışını kesmek için içeri giren elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım, yoğun duman ve alevler nedeniyle hayatını kaybetti.
Soruşturmada 1 Tutuklama
Gözaltına alınan 8 şüpheliden fabrika çalışanı U.Ç. tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yangın Çıkış Anı Kamerada
Güvenlik kamerası görüntülerinde, plastik kasa ve paletlerin bulunduğu bölümden yükselen alevlerin kısa sürede yayıldığı görüldü. O anlarda işçilerin paniği ve fabrikanın içini kaplayan yoğun duman kayda geçti.