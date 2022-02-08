Gölde oluşan dalgalar sahildeki işletmelere zarar verdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle gölde büyük dalgalar oluşurken, sahildeki işletmeler oluşan dalgalardan olumsuz şekilde etkilendi. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçen ay aşırı yağışlar nedeniyle göl taşmış Atatürk Kordonu ve sahil yolu sular altında kalmıştı. Meteorolojinin Köyceğiz’de yaptığı fırtına uyarısının ardından, Pazartesi akşamı başlayan aşırı yağışlar ve fırtına Köyceğiz Gölü’nde dalgaların oluşmasına sebep oldu. Dalgalar kıyıya çarparak insan boyunu geçen görüntüler oluşturdu. Kordonda bulunan bazı işletmelerin eşyaları dalganın sebep olduğu sular nedeniyle zarar görürken, işletme sahipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle önlem almaya çalıştı.