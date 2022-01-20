Göçmen kaçakçılığına darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yapılan planlı operasyon neticesinde göçmen kaçakçılığı suçları soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan 20 zanlıdan 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından Ankara’da meydana gelen göçmen kaçakçılığı suçları ile ilgili yapılan uzun süreli takipler sonucunda, 18 Ocak 2022 tarihinde Ankara ve Kırıkkale illerinde yapılan planlı operasyon neticesinde soruşturma kapsamında şüpheli durumda bulunan 20 şüpheliden Ş.A, H.E.S, B.D, B.D, S.K, A.Z, K.Y, U.A, Y.K, B.B, B.A, T.D, T.S.K, V.E, Ç.A, R.S, E.S, R.Z, İ.Y, O.Y isimli toplam 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelininse soruşturma kapsamında halen tutuklu bulundukları anlaşıldı.