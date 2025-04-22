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Giresun’da bariyerleri aşan araç kazaya karıştı: 2 yaralı
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Giresun’da bariyerleri aşan araç kazaya karıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 21:06:20

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolunda bariyerleri aşarak karşı şeride geçen otomobil, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı, hamile olan E.Ç. özel bakıma alındı.

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolunda , Trabzon istikametinden Ordu yönüne seyir halinde olan Ü.A. yönetimindeki 34 ZD 8833 plakalı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp karşı şeride geçti . Otomobil, Ordu'dan Trabzon yönüne ilerleyen E.Ç. yönetimindeki 52 AEV 579 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Ü.A. ve E.Ç.'ye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı . Yapılan kontrollerde hamile olduğu belirlenen E.Ç. , Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nden Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

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