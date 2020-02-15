Gıda teröristleri iş başında! İzmir'de piyasaya sürülmek üzere olan onlarca kilo sakatat ele geçirildi! |Video 15.02.2020 11:53

Gıda teröristleri vatandaşın sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Çiğli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi.

Çiğli Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine Ataşehir Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen incelemelerde, izinsiz ve belgesiz olarak sakatat ile kelle depolandığı tespit edildi.

Sahibine para cezası uygulanırken, sakatat ve hayvan kellelerinin saklandığı depo mühürlendi.

Baskında ele geçirilen ürünler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim personeli ile zabıta ekipleri gözetiminde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöp kamyonuna yüklenerek, imha edildi.