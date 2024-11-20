SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 19:52 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 19:52

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sırasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 1 işçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Otomobille çarpıp darp ettiler: O anlar kamerada
20.11.2024Çarşamba
Tekirdağ'da yol verme tartışması kanlı bitti! Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü
20.11.2024Çarşamba
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 göçmen yakalandı
20.11.2024Çarşamba
Tıra çarpan tofaş hurdaya döndü: 1 ölü
20.11.2024Çarşamba
Komşular arası temizlik tartışması: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
20.11.2024Çarşamba
Bunlar da Var
CHP’den Meclis’te provokasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın girişini engellemek istediler 06:13
CHP'den Meclis'te provokasyon
20.11.2024Çarşamba
Narin cinayetindeki bu görüntüler sadece A Haber’de: Dere kenarında kellik ilacı bulundu 20:28
Narin cinayetindeki bu görüntüler sadece A Haber'de
20.11.2024Çarşamba
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önünü kesen CHP’lilere sert tepki: Bunun adı eşkıyalık 05:54
Bakan Ali Yerlikaya'nın önünü kesen CHP'lilere sert tepki
20.11.2024Çarşamba
Park tuvaletinde kadın çığlığı alarmı! 02:36
Park tuvaletinde kadın çığlığı alarmı!
19.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA