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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023, 00:48 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023, 01:01

Gerger’deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Yangın, Gerger ilçesi Cevizpınar Köyü ile Sengeto mezrası arasındaki yüksek gerilim hattından kaynaklı çıktı. Otluk alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın meşe ormanına sıçradı. Saat 17.00’de başlayan yangına ilk olarak Gerger Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşlar ve jandarma müdahale etti.

Yangın büyüyünce Adıyaman ve Malatya'dan ekipler çağırıldı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale için bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 7 saattir süren yangında şu ana kadar 30 hektarlık bir alan yandı. Yangın gece başlayan rüzgarın da etkisiyle büyürken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı'nın telefonda verdiği bilgide, Adıyaman ve Malatya'dan gelen 5 arazöz ve 4 acil müdahale ekibi ile yangına müdahale edildiğini, hava karardığı için havadan helikopter ile müdahale edilemediğini ancak, yangının kısmen kontrol altına alındığını aktardı.

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