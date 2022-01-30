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Gercüş’te soba zehirlenmesi 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Gercüş’te soba zehirlenmesi 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
30.01.2022 15:21

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Batman’ın Gercüş ilçesinde kömür sobasından karbonmonoksit gazı sızdı. Aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Gercüş'ün Akyar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aileden 4 kişi, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Köylülerin haber vermesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulhakim O. (47), Hamide O. (49), Yurdusev O. (17) ve Baver O. (14) 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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