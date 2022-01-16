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Gençlerin bisiklette yatarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi

Gençlerin bisiklette yatarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi
16.01.2022 14:36

OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep’te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti. O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. Gaziantep'te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti. Bisikletli gençlerin, yoğun trafikte hızlı ilerleyen araçlara aldırmadan bisiklet koltuğuna yatarak araçların sağından solundan geçmeye çalışmaları dikkat çekti.

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