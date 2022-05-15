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Genç kızın telefonunu kapkaç yapıp İETT otobüsü ile kaçtı

Genç kızın telefonunu kapkaç yapıp İETT otobüsü ile kaçtı
15.05.2022 15:06

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işli’de gündüz vakti yolda annesiyle birlikte yürüyen genç kızın cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan 1 şahıs İETT otobüsüne binerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Şişli Halaskargazi Caddesi’nde saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Pelin Serdar, annesi Betül Serdar(42) ile birlikte kol kola girmiş bir şekilde yürüyordu. Telefon ipi boynunda asılı ve telefonu da cebinde olan Pelin Serdar saçını düzeltmek için elini cebinden çıkardığı anda arkadan gelen D.A. isimli genç erkek, telefonu ani bir hareketle aldı. D.A. cadde üzerinde bulunan otobüs durağına gelen İETT otobüsüne binerek kaçtı. Anne Betül Serdar, Telefonun kredilerin daha bitmediğini belirtti.

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