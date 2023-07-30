SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 17:10 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 17:16

Genç kızın feci ölümü: 7. kattan mazgalın içine düştü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katın penceresinden mazgalın içine düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç.(20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.D.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
SON DAKİKA! Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir binanın çatısında yangın çıktı
30.07.2023Pazar
Kiracısını kapı dışarı eden ev sahibi 750 lira yaptığı kirayı 5 aydır alamadığını iddia etti
30.07.2023Pazar
İstanbul barajlarında korkutan kuraklık alarmı! Su seviyesi bazı bölgelerde yüzde 20'nin altına düştü
30.07.2023Pazar
Gaziosmanpaşa'da taksideki yolculara ateş açıldı sürücü hayatını kaybetti!
30.07.2023Pazar
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sohbet ederken bacağından vuruldu
30.07.2023Pazar
Bunlar da Var
Esenyurt’taki tekel bayisindeki vahşetin kan donduran görüntüleri! 2 kişinin öldüğü anlar saniye saniye kamerada 03:24
Esenyurt'ta kan donduran vahşet!
30.07.2023Pazar
SON DAKİKA! Esenyurt’ta yaşanan katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı! SANSÜRSÜZ İZLE +18 02:02
Esenyurt'ta yaşanan katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
30.07.2023Pazar
SON DAKİKA! Kars Horasan-Sarıkamış yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü viyadükten şarampole uçtu 01:02
Yolcu otobüsü viyadükten şarampole uçtu
30.07.2023Pazar
Akşener’in CHP’yi bölme planını Savcı Sayan A Haber’de açıkladı 04:23
Akşener'in CHP'yi bölme planı
30.07.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA