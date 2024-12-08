PODCAST CANLI YAYIN
Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş
Haberler Yaşam Videoları

Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 01:43 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 01:49

İzmir'de, araç içindeki eski sevgilisi olduğu öğrenilen genç kadının cansız bedeniyle birlikte karakola giderek teslim olan şahıs tutuklandı. Genç kadının intihar etmediği, çıkan arbedede tabancayla vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün Konak ilçesi Gültepe Polis Merkezi Amirliği önüne araçla gelen E. B. (35), polislere otomobilinde sevgilisinin cesedi olduğunu söylemiş ve otomobili kontrol eden polis ekipleri, sol kulak arkasından vurulmuş halde, bir çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedenini görmüştü. E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobildeki deliller toplanırken, olayda kullanılan tabancaya da polis tarafından el konulmuştu.

İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 6 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen E.B.'nin, polisteki ilk ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği öne sürülmüştü. İntihar değil, arbedede tabancayla vurularak ölmüş Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin burada alınan ifadesinde, Eda Kuş ile aralarında arbede çıktığı ve genç kadının elindeki tabancayı almak isterken silahın ateş aldığı, merminin Kuş'a isabet etmesi sonucu öldüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayın ardından E.B.'nin araçla karakola seyrettiği anlar ise MOBESE tarafından anbean kayda alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti
07.12.2024Cumartesi
Cesetle polis merkezine giden şüpheli tutuklandı
07.12.2024Cumartesi
İki grup arasında tekmeli tokatlı kavga anı kamerada
07.12.2024Cumartesi
Mersin'de eşini silahla öldüren koca kaçtı
07.12.2024Cumartesi
Adana’da silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
07.12.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Galata Kulesi’nde feci ölüm! Düşme anı kamerada! 00:20
Galata Kulesi'nde feci ölüm! Düşme anı kamerada!
06.12.2024Cuma
Galata Kulesi’nde kan donduran ölüm: 19 yaşındaki Emre yere çakıldı hayatını kaybetti! 03:40
Galata Kulesi'nde kan donduran ölüm!
06.12.2024Cuma
Beylikdüzü’nde meydana gelen korkunç patlama sonrası ilk görüntüler | VİDEO İZLE 01:32
Beylikdüzü'nde patlama!
07.12.2024Cumartesi
CHP’de gergin anlar: Özgür Özel vekili sahne ortasında fırçaladı 00:27
CHP’de gergin anlar
07.12.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA