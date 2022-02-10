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Genç annenin şüpheli ölümde acı detay

Genç annenin şüpheli ölümde acı detay
10.02.2022 13:39

OTOMATİK OYNAT

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akarya’nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş’un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan dini nikahlı eşi ve misafirliğe gittiği ev sahibi adliyeye sevk edildi. Annesi gözlerinin önünde yaşamını yitiren 4 yaşındaki kızın ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınması bekleniyor. Olay, dün akşam saatlerinde Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damla Kuş (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), yaklaşık 4 gün önce Konya’dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli tanıdıklarının evine geldi. Burada genç kadın ile M.C.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Kuş’un cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı.

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