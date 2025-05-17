Gemlik’te güpegündüz dehşet: Genç kadını sürükleyerek kaçırmaya çalışan 4 zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:48:03

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki K.A. isimli genç kadın, sokak ortasında 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar, genç kadını yerde sürükleyerek zorla bir araca bindirmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, 1. Kumsal Sokak üzerinde 31 HH plakalı aracı durdurdu.

Araçta bulunan Mahmut D. (65), kadının eşi olduğu öğrenilen Murat A. (29), Mehmet D. (42) ve Ergül K. (40) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçırılmak istenen K.A. polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini saçlarından sürükleyerek zorla araca bindirmeye çalıştıklarını ve bu sırada eşi Murat A.'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü belirtti. Polis ekiplerinin araçta ve şahısların üzerinde yaptığı aramada, bir poşet içerisinde bir adet tabanca ile 39 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mahmut D., Murat A., Mehmet D. ve Ergül K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, genç kadının şahısları fark edip kaçmaya çalışması, yere düşmesi, ardından şahıslarca yakalanıp sürüklenerek götürülmeye çalışılması ve son olarak polis ekiplerince zanlıların yakalanma anları net bir şekilde yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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