SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Gemlik çevreyolunda feci kaza: 3 araç birbirine girdi
Haberler Yaşam Videoları

Gemlik çevreyolunda feci kaza: 3 araç birbirine girdi

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 22:40

Gemlik Kumla çevreyolunda 3 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Armutlu Kumla yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. 1 kişi araçta sıkışırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı ile diğer 2 yaralı 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş önemlerle alırken, araçlar da kaza yerinden kaldırıldı. Tek şeritten verilen trafik normale dönerken, kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Eskişehir'de vinçten düşen işçi öldü
19.11.2024Salı
Ankara'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
19.11.2024Salı
Sarıyer'de trafikte yol verme tartışması: 'Gaziysen evinde otur'
19.11.2024Salı
Çanakkale’de 61 ayrı suçtan aranması bulunan sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı
19.11.2024Salı
Dağdan düşen kaya parçaları çobanın hayatını kaybetmesine neden oldu
18.11.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Arnavutköy’de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu 00:52
Arnavutköy'de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu
18.11.2024Pazartesi
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri 15:09
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
19.11.2024Salı
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü 00:24
Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü
18.11.2024Pazartesi
Rize Çayeli’nde heyelan! Son durumu Çayeli Belediye Başkanı aktardı 04:02
Rize Çayeli'nde heyelan
19.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA