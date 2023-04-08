RAMAZAN İMSAKİYE
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Gelinlik giyen erkek çocuğuna ait videoya inceleme başlatıldı

Gelinlik giyen erkek çocuğuna ait videoya inceleme başlatıldı
08.04.2023 00:00

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Şanlıurfa'da bir erkek çocuğunun, üzerinde gelinlikle çekilen videosunu sosyal medyada paylaşan kişiler ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Yaşam Videoları

Çocuğun zihinsel engelli M.T. (13) olduğu belirlendi. İncelemede, M.T.'nin Eyyübiye Mahallesi'ndeki Mustafa Kuş Parkı'ndaki çöpte bulduğu gelinlik ile dans edip, eğlendiği ve görüntülerin bu sırada çekildiği ifade edildi. Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğü'müzce videodaki mağdurun kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde mağdurun M.T. olduğu, zihinsel engellinin bulunduğu, kendisini ifade etmekte zorlandığı anlaşılmış, mağdurun gelinliği yerde bulduğu ve giydiği daha sonra videodaki işçilerin söylemlerine istinaden gelinliği çıkardığı ve gelinliğin altında bulunan kendi kıyafetleri ile eve gittiği ve çocuk gelin haberinin asılsız olduğu tespit edilmiştir. Mağdur şahıs işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan çocuğun görüntülerini paylaşanlar hakkında "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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