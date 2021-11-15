Haberler Yaşam Videoları Gelin ve damadın etrafında drift yapan maganda 'yok artık' dedirtti

Gelin ve damadın etrafında drift yapan maganda 'yok artık' dedirtti

Gelin ve damadın etrafında drift yapan maganda 'yok artık' dedirtti
15.11.2021 12:12
Ana Sayfa 00:17
Survivor'da sevgili olmayan...
Ana Sayfa 00:18
Bensu Soral'dan aşk...
Ana Sayfa 01:15
Başak Cengiz'in kılıçla...
Ana Sayfa 02:43
Hakan Ural ölümden döndü...
Ana Sayfa 03:55
Bakan Çavuşoğlu'ndan Tahran'da...
Ana Sayfa 00:51
Otomobille kamyonet çarpıştı:...
Ana Sayfa 02:27
SGK ve Bağkur'lu emekliye...
Ana Sayfa 03:52
BBVA'dan flaş 'Garanti'...
Ana Sayfa 01:10
45 günde inşa edildi! Muhteşem...
Ana Sayfa 01:14
ABD'den büyük skandal! YPG'yi...
Ana Sayfa 01:10
15 metreden yuvarlanarak...
Ana Sayfa 03:16
Erdoğan, Çanakkale türküsüne...

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift yapan maganda ‘yok artık’ dedirtti. Yapılan tehlikeli şov ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından kayda alındı. Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 54 D 0530 plakalı Tofaş marka otomobil, gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı. Sürücü, dakikalarca çiftin etrafında dönerek adeta terör estirirken kendilerinin şov olarak gördüğü magandalık olayı izleyenlere ‘yok artık’ dedirtti. O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, otomobilin gelin ve damat etrafında drift yapması, damadın el işaretleriyle otomobilin dönmesini istemesi yer alıyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA