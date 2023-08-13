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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:48 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 18:31

Gelenek bozulmadı, şehitler zirvede dualarla anıldı!

Sakarya’nın Hendek ilçesinde geleneksel hale gelen şehitleri anma programının 19’uncusu bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda gerçekleşti.

Sakarya'nın en yüksek noktası olan bin 725 rakımlı Hendek Dikmen Yaylası'nda bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Şehitleri Anma ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Birçok vatandaş zirvedeki şehitliği ziyaret ederek burada dualar etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program daha sonrasında yemek ikramıyla son duldu. Şehitliği ziyarete gelen Cemil Ak, her sene bu anma programının yapıldığını belirtti.

"BU ANMA PROGRAMI GELENEKSEL HALE GELDİ"

Hendek Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, "Bu sene şehitlerimiz için düzenlediğimiz anma programının 19'uncusunu gerçekleştirdik. Katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını getireceğiz" derken, Şener Köseoğlu, "Bu anma programı geleneksel hale geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de anma programı düzenlendi. Şehitlerimizi anıldı ve dua edildi. Hayırseverler tarafından ise burada ikramlar yapıldı" dedi.

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