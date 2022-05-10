Haberler Yaşam Videoları Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını

Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını

Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını
10.05.2022 11:10

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Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından geçmişi 1600 yıl öncesine kadar dayanan Sümela Manastırı'nda 6 yıldır süren yamaç ıslahı ve restorasyon sırasında gün yüzüne çıkarılan şapeller, keşiş ve öğrenci odaları, çan kulesi, çilehane, misafirhaneler ve mahzenlerden oluşan saklı mekanlar, manastır tarihinde ilk kez tüm alanları ile ziyarete açıldı. Yerli-yabancı ziyaretçilerin ağırlandığı manastırda restorasyon sırasında keşfedilen gizli şapele ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Son olarak Sümela Manastırı'nın girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya sabitlenmişti.

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