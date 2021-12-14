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Gece yarısı kendi kendine boks maçı

Gece yarısı kendi kendine boks maçı
14.12.2021 12:59

OTOMATİK OYNAT

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Rus annenin kızı ile birlikte...
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Teröre geçit yok! 3'ü daha...
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Uyuşturucu ticareti yapan...
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Devrilen traktörün altında...
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Yeliz Yeşilmen zevkten 4 köşe!...
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Mesut Özil ile Pereira...

Bursa’da gece geç saatlerde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç sokağa indi. Etrafa zarar vererek bağıran genç, mahalleyi ayağa kaldırdı. Olay, gece saatlerinde Nalbantoğlu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu söylenen genç sokağa indi. Etrafa zarar verip bağıran madde bağımlısı genç sokakta bulunan herkesi yataklarından kaldırdı. Rahatsız olan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Devriye halinde olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri sesleri duyunca sokağa intikal ettiler. Bekçiler madde bağımlısı genci sokaktan uzaklaştırdılar.

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