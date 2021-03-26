Haberler Video Yaşam Videoları Gece yarısı D100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobilden fırlayan 1'i kadın 2 kişi yaralı

Gece yarısı D100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobilden fırlayan 1'i kadın 2 kişi yaralı

Gece yarısı D100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobilden fırlayan 1'i kadın 2 kişi yaralı
26.03.2021 08:50
Ana Sayfa 01:30
İstanbul'da kar yağışı sürecek...
Ana Sayfa 00:44
Düvenci'ye 'edepsiz' tepkileri...
Ana Sayfa 05:42
"Bunlar daha Fenerbahçe'nin...
Ana Sayfa 03:56
Fenerbahçe Erol Bulut ile...
Ana Sayfa 10:40
Esra Erol'da yok artık...
Ana Sayfa 00:22
Hande Erçel özel hayatında...
Ana Sayfa 02:01
Datça - Marmaris karayolunda...
Ana Sayfa 00:45
Dünya ticareti durdu! Haftalar...
Ana Sayfa 00:39
Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 00:53
Fırat Delikanlı işitme engelli...
Ana Sayfa 02:13
Cumhuriyet savcısı başından...
Ana Sayfa 01:10
İstanbul baraj doluluk...

Son dakika haberi! İstanbul Beylikdüzü D100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil Haramidere metrobüs durağındaki üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ana yoldan yan yola geçti. Kazada otomobilden fırlayan biri kadın 2 kişi yola düşerek yaralandı.


Beylikdüzü D100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil Haramidere metrobüs durağındaki üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ana yoldan yan yola geçti. Kazada otomobilden fırlayan biri kadın 2 kişi yola düşerek yaralandı.

Kaza, Beylikdüzü'nde D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 00.15 sıralarında yaşandı. E.D., kullandığı 34 R 4411 plakalı otomobilin kontrolünü Haramidere metrobüs durağına geldiği sırada kaybederek üst geçidin ayağına çarptı.




Çarpmanın etkisiyle otomobil ana yoldan yan yola savruldu. Kazada otomobilden yola fırlayan sürücü ve beraberindeki kadın yolcu M.P. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazayla ilgili incelemelerde bulundu.





Polis, kaza sonrası diğer sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Otomobilin çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam Videoları