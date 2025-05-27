Gece yarısı bombalı dehşet: Kağıthane’de saldırı kamerada! 3’ü ağır 7 yaralı

Giriş Tarihi: 27.05.2025 18:17:51

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, bir eğlence mekanına düzenlenen el bombalı saldırıda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Saldırı anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay, gece saat 01.30 sularında Hürriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle gelen iki kişi, mekanın önüne gelerek el bombası attı. Patlama sonrası mekanın içerisindeki müşteriler büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırı anına ait görüntülerde, motosikletin mekanın önüne yanaştığı, arka koltukta oturan şüphelinin inip el bombasını attığı ve hızla araca binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Özel harekat polisleri, bomba imha ekipleri ve terörle mücadele şubesi ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.