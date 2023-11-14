PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023, 09:59 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023, 10:17

Gebze'de Zincirleme Kaza Anı Kamerada!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM yolunda meydana gelen zincirleme kazada devrilen bir TIR'a çarpan otomobil ve kamyonet, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, bir otomobil sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM yolunda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme kaza, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dindar B. idaresindeki ilaç yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen TIR'a çarpmamak için yavaşlayan Zeynep A. yönetimindeki otomobile, arkasından gelen Yusuf D. idaresindeki kamyonet çarptı.

Kazada, devrilen TIR'ın sürücüsü Dindar B. ile otomobil sürücüsü Zeynep A. ve yanında bulunan Masal K. ile Ada A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaza anları, olay yerinden geçmekte olan bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kaza anlarını kayıt altına aldıktan sonra, aracından inip devrilen TIR sürücüsüne yardım etmek üzere koştuğu anlar dikkat çekti.

SIRADAKİ VİDEO
Beylikdüzü E-5’te seyir halindeki araçların arasında böyle koştu
14.11.2023Salı
Depremden kaçtı husumetlisinden kaçamadı;
14.11.2023Salı
Kayseri’de vahşet! Bir kadın başı ezilerek öldürüldü
13.11.2023Pazartesi
Prizde unutulan şarjlı ışıldak yangın çıkardı
13.11.2023Pazartesi
İzmir'de kaçakçılara şok operasyon: 4 milyona yakın dolu makaron ele geçirildi
13.11.2023Pazartesi
Bunlar da Var
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI YOUTUBE SON BÖLÜM İZLE! 13 Kasım 2023 - Canlı TV İzle 00:42
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (13 Kasım.2023)
14.11.2023Salı
Selen Görgüzel’den transparan şov! 01:32
Selen Görgüzel'den bacak ve göğüs dekolteli transparan şov!
14.11.2023Salı
Yusuf Kavuk bulundu mu? Derya ifadeye çağrıldı! 2 ayrı otel 2 ayrı erkek... 13 Kasım 2023 Müge Anlı son bölüm Yusuf Kavuk bölümü full izle 43:09
Yusuf Kavuk bulundu mu? Flaş gelişme!
14.11.2023Salı
İslam’la şereflendi! Gazzelilerin iman gücünden etkilendi: Müslüman oldu 00:58
İslam'la şereflendi!
14.11.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA