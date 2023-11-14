Gebze'de Zincirleme Kaza Anı Kamerada!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM yolunda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme kaza, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dindar B. idaresindeki ilaç yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen TIR'a çarpmamak için yavaşlayan Zeynep A. yönetimindeki otomobile, arkasından gelen Yusuf D. idaresindeki kamyonet çarptı.

Kazada, devrilen TIR'ın sürücüsü Dindar B. ile otomobil sürücüsü Zeynep A. ve yanında bulunan Masal K. ile Ada A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaza anları, olay yerinden geçmekte olan bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kaza anlarını kayıt altına aldıktan sonra, aracından inip devrilen TIR sürücüsüne yardım etmek üzere koştuğu anlar dikkat çekti.