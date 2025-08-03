Gebze’de trafikte dehşet kamerada: Yol verme kavgası arbedeye dönüştü

GEBZE'DE YOL VERME KAVGASI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ: SÜRÜCÜ DARP EDİLDİ, CAMLAR PATLADI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte çıkan yol verme tartışması şiddete dönüştü. Bir grup, otomobil sürücüsüne saldırarak camları kırdı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Osman Yılmaz Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir servis aracı yol kenarında durup yolcu indirirken, başka bir sürücü ile yol verme yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye döndü.

Bir grup, otomobilin camlarını kırdı ve araçtaki sürücüyü darp etti. O sırada araçtan inmeyen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.