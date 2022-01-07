Haberler Yaşam Videoları Gaziosmapaşa’da park halindeki lüks cipin freni boşaldı 5 araç birbirine girdi

Gaziosmapaşa’da park halindeki lüks cipin freni boşaldı 5 araç birbirine girdi

Gaziosmapaşa’da park halindeki lüks cipin freni boşaldı 5 araç birbirine girdi
07.01.2022 11:44

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:08
İstanbul'da korkutan görüntü!...
Ana Sayfa 00:40
ATV Müge Anlı 7 Ocak 2022 Cuma...
Ana Sayfa 00:24
Sokak köpeği aniden dükkanın...
Ana Sayfa 01:16
Kadıköy’de otomobil iş yerine...
Ana Sayfa 00:29
Ekranların sevilen yüzü Müge...
Ana Sayfa 02:10
İnternetten bomba yapımını...
Ana Sayfa 03:09
Defnedilmeye götürülürken...
Ana Sayfa 02:43
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 28:01
Başkan Erdoğan’dan Savunma...
Ana Sayfa 05:02
Aşk haberleriyle gündemden...
Ana Sayfa 00:21
Kıvanç Tatlıtuğ’un kahve...
Ana Sayfa 01:32
Atlarını battaniye ile sarıp...

Gaziosmanpaşa’da park halindeyken freni boşalan lüks cip, önündeki araca çarptı. Domino etkisiyle 5 aracın karıştığı kazada, araçlardan biri internet kutusunun üzerine çıkarak dururken, kimsenin burnunun kanamadığı olayda faciadan dönüldü. Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi, 1196 Sokak üzerinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan 16 AJS 966 plakalı lüks cipin freni boşaldı. Bir anda hareket eden lüks cip, önünde park halinde bulunan araca çarptı. Domino etkisiyle 5 aracın karıştığı kazada ticari araçlardan biri sokağın başında bulunan internet kutusunu devirerek üzerine çıktı. Yerinden sökülen internet kutusu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, internet hattında da hasar oluştu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA