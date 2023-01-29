Gaziosmanpaşa'da sopalarla bir birine saldırıla yabancı uyruklu iki grup polis ekipleri tarafından yakalandı

Gaziomanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Sokak ortasında sopalarla birbirine giren şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirirken, O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntüsü ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri aştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda R.H. (33), M.H. (25), N.H. (31), H.H. (22) ve H.H. (22) isimli şahıslar kavganın akabinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 2 adet sopa ele geçirildi.