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Gaziosmanpaşa'da sopalarla bir birine saldırıla yabancı uyruklu iki grup polis ekipleri tarafından yakalandı

Gaziosmanpaşa'da sopalarla bir birine saldırıla yabancı uyruklu iki grup polis ekipleri tarafından yakalandı
29.01.2023 20:05

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Gaziomanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Sokak ortasında sopalarla birbirine giren şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirirken, O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntüsü ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri aştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda R.H. (33), M.H. (25), N.H. (31), H.H. (22) ve H.H. (22) isimli şahıslar kavganın akabinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 2 adet sopa ele geçirildi.

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