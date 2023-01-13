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Gaziosmanpaşa’da restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı

Gaziosmanpaşa’da restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı
13.01.2023 18:38

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Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 3 kişi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Kurban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan M.Y. ve H.K. isimli 2 şahsın ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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