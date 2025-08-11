PODCAST CANLI YAYIN

Gaziosmanpaşa’da gecekondu yangını

İstanbul Gaziosmanpaşa’da tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Kuyu Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü
Yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada Kimse Yoktu
Ekipler yangın sırasında binanın boş olduğunu belirledi. Can kaybı yaşanmazken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kullanılamaz Hale Geldi
Yangında gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

