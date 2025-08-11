Gaziosmanpaşa’da gecekondu yangını

Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Kuyu Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada Kimse Yoktu

Ekipler yangın sırasında binanın boş olduğunu belirledi. Can kaybı yaşanmazken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kullanılamaz Hale Geldi

Yangında gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.