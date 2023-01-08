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Gaziosmanpaşa’da bir kişi aile meseleleri yüzünden eski eşinin akrabası tarafından camide namaz kıldığı esnada vuruldu

Gaziosmanpaşa’da bir kişi aile meseleleri yüzünden eski eşinin akrabası tarafından camide namaz kıldığı esnada vuruldu
08.01.2023 19:45

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Olay, saat 13.30’da Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak’ta bulunan Paşaçayırı Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle namazı için camiye gelen H.İ.G., namaz kıldığı esnada eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda geçmişten gelen sorunlar nedeniyle C.U., eski damatları H.İ.G.'yi namazdayken vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.U., kaçarken H.İ.G. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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