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Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi
21.12.2020 11:06
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Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta hayatını kaybetti. Cumartesi günü yaşanan olayın ardından ölü sayısı 12'ye yükselmiş oldu


Gaziantep'te cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu vefatın ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?
Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti.

Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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