Gaziantep’te yürek yakan kaza kamerada: 3 yaşındaki çocuk öldü!
Gaziantep’te ablasının elini bırakıp yola fırlayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hacı Talip, özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te ablasının elini bırakıp yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hacı Talip, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, 1 Ağustos'ta Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası 27 H 0644 olan özel halk otobüsü, ablası Sabiha'nın elini bırakarak yola fırlayan Muhammed Hacı Talip'e çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Hacı Talip, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Talip'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazaya ilişkin görüntüler otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun aniden ablasının elini bırakıp yola fırladığı ve otobüsün çarptığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.