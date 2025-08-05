PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep’te yürek yakan kaza kamerada: 3 yaşındaki çocuk öldü!

Gaziantep’te ablasının elini bırakıp yola fırlayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hacı Talip, özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te ablasının elini bırakıp yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hacı Talip, özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 1 Ağustos'ta Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası 27 H 0644 olan özel halk otobüsü, ablası Sabiha'nın elini bırakarak yola fırlayan Muhammed Hacı Talip'e çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Hacı Talip, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Talip'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazaya ilişkin görüntüler otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun aniden ablasının elini bırakıp yola fırladığı ve otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle