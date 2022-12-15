Haberler Yaşam Videoları Gaziantep'te sahte içki operasyonu sonucu 13 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te sahte içki operasyonu sonucu 13 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te sahte içki operasyonu sonucu 13 şüpheli gözaltına alındı
15.12.2022 10:20

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:12
Nefes borusu tıkanan öğrenciyi...
Yaşam 00:19
Trafikte tehlikeli yolculuk...
Yaşam 01:53
İki kardeşin hayatını...
Yaşam 03:03
Sokak ortasında bıçaklı sopalı...
Yaşam 00:43
Yakalama kararı sonrası...
Yaşam 00:36
Zonguldak’ta servis otobüsü...
Yaşam 01:39
Kapıkule'den yurda giriş yapan...
Yaşam 02:25
İstanbul’da evlat cinayeti:...
Yaşam 01:07
Mahkemede şoke eden sözler:...
Yaşam 05:32
5 yıl önce sevgilisini, 6 ay...
Yaşam 03:33
Tüp yüklü kamyon devrildi: 1...
Yaşam 01:39
Otomobil park halindeki...

Gaziantep'te, düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 'Zincir-2' operasyonu kapsamında Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin ev ve işyerlerine yönelik düzenlenen baskınlarda; 207 litre sahte dökme alkol, 183 şişe sahte bandrollü alkol, 120 litre etil alkol, 5 bin 640 elektronik sigara, 13 bin 908 cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA