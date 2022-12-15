Gaziantep'te sahte içki operasyonu sonucu 13 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 'Zincir-2' operasyonu kapsamında Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin ev ve işyerlerine yönelik düzenlenen baskınlarda; 207 litre sahte dökme alkol, 183 şişe sahte bandrollü alkol, 120 litre etil alkol, 5 bin 640 elektronik sigara, 13 bin 908 cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.