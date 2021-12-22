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Gaziantep’te pitbull dehşeti! 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı

Gaziantep’te pitbull dehşeti! 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
22.12.2021 18:33 - Son Güncelleme: 22.12.2021 18:39

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Gaziantep’te pitbull dehşeti… Bir site bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, saldırgan iki köpek, güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.

Yaşam Videoları

Olay, öğleden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.

KÜÇÜK KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. İki köpek, barınağa götürüldü.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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