Gaziantep’te pazar yeri çatısı çöktü, ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep’te üzerinde biriken yoğun kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü. Çatı park halindeki otomobillerin üzerine çökerken ortalık savaş alanına döndü. Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde yaşandı. Gaziantep’te dünden beridir etkili olan kar yağışı Uzay Çatılı Pazar yerinin çatısına yoğun miktarda kar birikmesine neden oldu. Üzerine biriken kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallede büyük bir korkuya neden olan çökme ortalığı savaş alanına çevirdi. Pazar yerine park edilen çok sayıda otomobil hurdaya dönerken pazar yeri çevresindeki iş yerlerinde çalışan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.