Haberler Yaşam Videoları Gaziantep’te pazar yeri çatısı çöktü, ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep’te pazar yeri çatısı çöktü, ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep’te pazar yeri çatısı çöktü, ortalık savaş alanına döndü
24.01.2022 12:25

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:34
Sultangazi’de yer altı...
Ana Sayfa 00:28
15 yaşındaki kız çocuğuna...
Ana Sayfa 02:14
SON DAKİKA! AK Parti...
Ana Sayfa 02:09
Cüneyt Arkın yürekleri...
Ana Sayfa 00:29
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 00:30
Köyde mahsur kalan hamile...
Ana Sayfa 03:50
Fatma Girik kimdir? Kaç...
Ana Sayfa 00:42
TEM'de kar yağışı nedeniyle...
Ana Sayfa 02:09
SON DAKİKA Fatma Girik öldü...
Ana Sayfa 04:48
SON DAKİKA! Memura-emekliye...
Ana Sayfa 00:10
Kar yağışı sevincini video...
Ana Sayfa 00:20
Duygu Özaslan'ın kırmızı mini...

Gaziantep’te üzerinde biriken yoğun kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü. Çatı park halindeki otomobillerin üzerine çökerken ortalık savaş alanına döndü. Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde yaşandı. Gaziantep’te dünden beridir etkili olan kar yağışı Uzay Çatılı Pazar yerinin çatısına yoğun miktarda kar birikmesine neden oldu. Üzerine biriken kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallede büyük bir korkuya neden olan çökme ortalığı savaş alanına çevirdi. Pazar yerine park edilen çok sayıda otomobil hurdaya dönerken pazar yeri çevresindeki iş yerlerinde çalışan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA