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Gaziantep'te patlamayla kopan taş güvenlik görevlisinin hayatına mal oldu

Gaziantep'te patlamayla kopan taş güvenlik görevlisinin hayatına mal oldu
26.12.2021 14:25

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Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlamasından dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu. Saçılan taşlardan birinin güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan’ın kafasına mermi gibi isabet etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti. Kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Erdoğan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Gaziantep’te toprağa verildi.

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