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Gaziantep'te otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs kamerada

Gaziantep'te otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs kamerada
16.12.2022 09:21

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Gaziantep'te, yankesicilik suretiyle otobüs duraklarında bulunan vatandaşların cep telefonlarını çaldığı tespit edilen V.B. isimli şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki otobüs duraklarında meydana gelen cep telefonlarının yankesicilik suretiyle çalınması olayları ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, yankesicilik yaparak cep telefonlarını çalan şahsın V.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Yankesicilik anları güvenlik kameralarına yansıyan V.B. isimli şüpheli şahıs, adresine yapılan operasyonla yakalandı.

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