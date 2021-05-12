RAMAZAN İMSAKİYE
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Gaziantep'te öfkeli baba, oğluna pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Gaziantep'te öfkeli baba, oğluna pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
12.05.2021 19:30
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Gaziantep’te tartıştığı oğlunun aracının önünü kesen öfkeli baba, oğlunu pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Polis olay yerinde inceleme başlattı. Haberin detayları...


Olay, ilçesine bağlı Burak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir süredir husumet bulunan baba M.Z.S. ile oğlu V.S. sabah saatlerinde evde tartıştı. Tartışma sonrası aracına binerek uzaklaşan V.S.'ye öfkesi dinmeyen baba, aracıyla oğlunun kullandığı aracın önünü keserek yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmada M.Z.S., yanında bulunan pompalı tüfekle oğlu V.S'ye 4 el ateş etti. Pompalıdan çıkan saçmalarla sağ bacağından yaralanan V.S. akanlar içinde kaldı.

Olayı görenler durumu 'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, aracıyla kaçan baba M.Z.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan V.S. ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, yaralı V.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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