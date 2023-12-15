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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023, 20:19 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 20:27

Gaziantep'te lise öğrencisi okulda 3. kattan atladı!

Gaziantep'te 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi, eğitim gördüğü okulun 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi Türkan İslam Özgüçlü Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi İ.İ., bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katından kendisini aşağı bıraktı.

Olay sonrası okulda panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kız öğrenciyi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İ.İ.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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