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Gaziantep'te korkunç olay! Hastane odasından atlayarak intihar etti

Gaziantep'te korkunç olay! Hastane odasından atlayarak intihar etti
15.11.2020 23:35
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Gaziantep’te hastanede eşine refakat eden şahıs 5. kattaki odanın camından atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın akrabaları hastane bahçesinde birbirine girdi.


Gaziantep'te hastanede eşine refakat eden şahıs 5. kattaki odanın camından atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37) hastanenin 5. katındaki odadan atlayarak intihar etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANE BAHÇESİ KARIŞTI
Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken ailesi ile eşinin ailesi hastane bahçesinde tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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