PODCAST CANLI YAYIN
Gaziantep'te karısını öldüren zanlı polis tarafından vurularak yakalandı

Gaziantep'te karısını öldüren zanlı polis tarafından vurularak yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde karısını öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı koca, polis ekiplerince silahla vurulduktan sonra yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KADIN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan Zehra Özkan (45), kocası Recep Özkan (48) hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak amcasının evine taşındı. Sabah eve gelen koca, yanında getirdiği silahla üç çocuk annesi kadını vurup öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

ZANLI KAÇTI, POLİS KISTIRIP VURARAK YAKALADI

Cinayetin ardından kaçan Recep Özkan'ın yakalanması için Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine yakın bir noktada kıstırılan zanlı, teslim olmayı reddedip polise karşılık vermeye kalkınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU HAYATİ TEHLİKE ARZ ETMİYOR

Hafif yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan zanlının hayati tehlikesi bulunmazken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle