Gaziantep'te karısını öldüren zanlı polis tarafından vurularak yakalandı

UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KADIN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan Zehra Özkan (45), kocası Recep Özkan (48) hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak amcasının evine taşındı. Sabah eve gelen koca, yanında getirdiği silahla üç çocuk annesi kadını vurup öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

ZANLI KAÇTI, POLİS KISTIRIP VURARAK YAKALADI

Cinayetin ardından kaçan Recep Özkan'ın yakalanması için Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine yakın bir noktada kıstırılan zanlı, teslim olmayı reddedip polise karşılık vermeye kalkınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU HAYATİ TEHLİKE ARZ ETMİYOR

Hafif yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan zanlının hayati tehlikesi bulunmazken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.