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Gaziantep'te kaçak kazı yapan şahıs pes dedirtti
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 16:37 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 16:37

Gaziantep'te kaçak kazı yapan şahıs pes dedirtti

Gaziantep'te bir şahıs tarihi eser kaçakçılığı yapmak amacıyla baraka içerisini sunta ile kapatarak gizlenmiş bir bölme altında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla Şahinbey ilçesinde adli makamların koordinasyonunda yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi sırasında önemli bir operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, H.İ.M. isimli şahsa ait arazi üzerinde bulunan baraka içerisinde, sunta ile kapatılarak gizlenmiş bir bölme altında izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Kazının yaklaşık 10 metre derinlikte ve 1.5 metre genişlikte olduğu belirlendi. Şüpheli H.İ.M., suçta kullandığı aletlerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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