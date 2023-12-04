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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 18:26 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 18:53

Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan operasyon! Polise ateş açan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 5 ayrı suçtan aranırken kendisini yakalamaya çalışan polislere ateşle karşılık veren şüpheli şahsın, saklandığı adrese düzenlenen operasyon ve yakalanma anı dron kamerasına yansıdı. Yakalanan şahsın uyuşturucu kullanmak ve 6136 SKM suçlarından 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu 5 ayrı dosyadan arandığı açıklandı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri 5 ayrı suçtan aranması bulunan İbrahim Budamcı isimli şüpheli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, şüpheli şahsın adresine baskın yaparak teslim ol çağrısında bulundu. Şüpheli İbrahim Budamcı, polis ekiplerinin çağrısına ateşle karşılık verdikten sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

"POLİSE ATEŞ AÇAN ŞAHIS KADIN KILIĞINDA YAKALANDI"

Olay sonrası mahalleye çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 2 adet dron desteğiyle mahalleyi tamamen abluka altına alarak şüpheli şahsın saklanmış olabileceği adreslere baskın yaptı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından şüpheli şahsın kaçarak saklandığı adresi tespit etti. Aranan şüpheli, özel harekat ekiplerince saklanmaya çalıştığı adreste kadın kılığında yer yatakları arasında kıskıvrak yakalandı.

Emniyet: "Görevlilerimize karşı silah kullanan şüpheli özel harekat unsurlarımızca yakalanmıştır"

Operasyonla ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu kullanmak ve 6136 SKM suçundan hakkında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 5 ayrı dosyadan aranan ve görevlilerimize karşı silah kullanan şüpheli, 2 ruhsatsız tabancayla birlikte Şehitkamil ilçemizde saklandığı ikamette Özel Harekat unsurlarımızca yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON DRON KAMERASINDA"

Öte yandan suç makinesi şüpheli şahsın kıskıvrak yakalandığı operasyon anlarına ait dron görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli şahsın bulanabileceği adreslerin polis ekiplerince abluka altına alındığı anlar ve yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelinin evden çıkarılma anları yer aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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