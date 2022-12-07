Haberler Yaşam Videoları Gaziantep'te feci kaza! Freni boşalan kamyonet çocukları ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te feci kaza! Freni boşalan kamyonet çocukları ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te feci kaza! Freni boşalan kamyonet çocukları ezdi: 1 ölü, 2 yaralı
07.12.2022 15:48

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 04:26
Ortaokul öğrencisi kızların...
Yaşam 01:00
Alkollü sürücü dehşet saçtı!...
Yaşam 01:27
İstanbul Etiler'de lüks sitede...
Yaşam 00:56
Adliye önünde silahlı kavga:...
Yaşam 02:44
İstanbul Pendik'te park...
Yaşam 00:33
Yolcu otobüsü ile 2 kilogram...
Yaşam 03:06
Araç bayisinde korkutan...
Yaşam 00:47
İBB'nin atık yağ taşıma...
Yaşam 03:00
Dalga ile boğuşan tekne kıyıya...
Yaşam 02:13
Eşini çocuğunun gözü önünde...
Yaşam 06:27
Tüm ailemi öldürecektim!
Yaşam 01:10
Afyonkarahisar güne sisli...

Gaziantep'te freni boşalan kömür yüklü kamyonetin altına alarak ezdiği 2 çocuktan biri ölürken diğeri ağır yaralandı. Meydana gelen feci kaza sonucu okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülkerim Hac Hamod olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yaşındaki yabancı uyruklu Yussuf Hac Hamdo ile kamyonet sürücüsü Ahmet Günsever yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yussuf Hac Hamdo'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları

Feci kazanın detayları belli oldu

Gaziantep'te freni boşalan kömür yüklü kamyonetin altına alarak ezdiği 2 çocuktan biri ölürken diğeri ağır yaralandı. Feci kazada oğlunu kaybeden acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Feci kaza, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Beyaz Koyun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Günsever (22) idaresindeki kömür yüklü kamyonet, freni boşaldıktan sonra yokuş aşağı 500 metre savruldu. Kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonet, okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen iki çocuğu ezdikten sonra park halindeki bir araç ve elektrik direğine çarparak durabildi.

10 yaşındaki çocuk olay yerinde öldü

Meydana gelen feci kaza sonucu okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülkerim Hac Hamod olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yaşındaki yabancı uyruklu Yussuf Hac Hamdo ile kamyonet sürücüsü Ahmet Günsever yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yussuf Hac Hamdo'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Acılı babayı komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı

Olay yerinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Abdülkerim Hac Hamod'un cansız bedeni ise olay inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze kaldırılırken güçlükle ayakta duran ve göz yaşı döken acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA