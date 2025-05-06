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Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
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Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 6.05.2025 22:26:31

Oğuzeli-Karkamış yolu Yakacık Mahallesi kavşağında hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Oğuzeli-Karkamış yolu kırsal Yakacık Mahallesi kavşağında, hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, araçlardan birinde bulunan Cuma K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Cuma K.'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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