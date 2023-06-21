Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı!

Gaziantep'te, camiden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Bey Mahallesinde bulunan bir camide 15 Haziran günü hırsızlık meydana geldi. Cami görevlilerinin durumu fark etmesinin ardından hırsızlık polise bildirildi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası incelemesinde hırsızlık şüphelisinin Ö.K. olduğunu saptadı. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.