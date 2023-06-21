Haberler Yaşam Videoları Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı!

Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı!

Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı!
21.06.2023 18:06

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:20
İstanbullu’nun İETT çilesi...
Yaşam 01:31
Ankara'da can pazarı
Yaşam 02:34
Tokat'ta sağanak yağış sonrası...
Yaşam 01:49
İnşaatçılar arasında sopalı...
Yaşam 00:53
Akrabalar arasında çıkan...
Yaşam 01:49
Marmaray’da intihar girişimi...
Yaşam 00:37
İzmir’in Aliağa ilçesinde...
Yaşam 00:18
Üniversite sınavından çıkan...
Yaşam 00:17
Başkent'te bir garip...
Yaşam 07:49
‘Kulağını ısıran kişi’ sandı,...
Yaşam 08:02
Yer: Samsun! İki ayrı ilçede...
Yaşam 00:53
Avcılar'da geç kalınca kapıya...

Gaziantep'te, camiden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Bey Mahallesinde bulunan bir camide 15 Haziran günü hırsızlık meydana geldi. Cami görevlilerinin durumu fark etmesinin ardından hırsızlık polise bildirildi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası incelemesinde hırsızlık şüphelisinin Ö.K. olduğunu saptadı. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA